PSG mag hoop koesteren: Kylian Mbappé twee dagen voor Champions League-clash met Bayern München opnieuw op training

PSG lijkt dan toch te kunnen hopen op een fitte Kylian Mbappé in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, woensdag tegen Bayern München. De Franse sterspeler verscheen maandag op training.

Aanvankelijk werd gecommuniceerd dat de aanvaller na zijn uitvallen op 1 februari, in de competitiewedstrijd bij Montpellier, drie weken aan de kant zou moeten blijven met een dijblessure. Hij blijkt nu sneller weer fit. Zondag trainde hij voor het eerst opnieuw bij PSG. De hoop dat de Fransman kan spelen tegen Bayern, op z’n minst als invaller, is gegroeid.

Mbappé nam maandag aan het begin van de training deel aan een spelletje balbezit, samen met die andere twijfelachtige vedette Lionel Messi, de voorbije week op de sukkel met hamstring. Na een kwartier werden de media traditiegetrouw geweerd van de training.

Coach Christophe Galtier toonde zich zaterdag na de 3-1 nederlaag bij Monaco nog pessimistisch over een snellere comeback dan voorzien van Mbappé. “We volgen een protocol. Hij had een spierblessure. We nemen werkelijk geen enkel risico met Kylian”, zei hij.

