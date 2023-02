Studie: “Middagpauzes van basisscholen zijn voor verbetering vatbaar”

Kinderen in het basisonderwijs kunnen waardevollere middagpauzes krijgen en daar zijn slechts kleine aanpassingen voor nodig. Dat staat te lezen in de resultaten van een studie van de Karel de Grote Hogeschool (KdG).

Op dit ogenblik ontbreekt een wettelijk kader voor deze ‘vergeten’ tijd en missen scholen handvaten om kinderen een waardevolle pauze te geven, zo stellen onderzoekers van de KdG. Zij bogen zich de afgelopen jaren over de problematiek en concludeerden dat er slechts kleine aanpassingen nodig zijn en dat er naar de kinderen geluisterd moet worden om de middagpauze te verbeteren. Tegelijkertijd is er dringend nood aan een wettelijk kader, zo klinkt het. “Officieel behoort de middagpauze niet tot de opdracht van het schoolpersoneel.”

De handvaten en aanbevelingen verzamelden de onderzoekers op een website www.reftersenspeelplaatsen.kdg.be. Daar kunnen scholen zaken vinden die ze direct kunnen doen. “Inzetten op kinderparticipatie is dé manier om de middagpauze kwaliteitsvoller te maken”, zegt onderzoeker Linde Van Reusel.

Leerlingenraad

Scholen kunnen bijvoorbeeld een leerlingenraad oprichten, waarin de middagpauze een regelmatig terugkerend thema is, of nadenken over extra aanbod tijdens de middagspeeltijd. “Daarnaast is het belangrijk om op korte termijn werk te maken van ondersteuning en opleiding van middagbegeleiders op school.”

De onderzoekers doen ook beleidsaanbevelingen. Onder meer wordt voorgesteld om op korte termijn het ambt pedagogisch ondersteuner in te voeren: “Deze ondersteuner staat in voor de organisatie en invulling van de middagpauze en de andere speeltijden én de aansturing en professionalisering van eventuele andere middagbegeleiders”, zegt Leen Dom van het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk. “Daarnaast bevelen we aan dat het departement Onderwijs de leiding neemt om een wetgevend kader voor de middagpauze uit te werken”, zo luidt het nog.