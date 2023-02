Hasselt

Vorig jaar waren er 32 ongevallen, met elf dodelijke slachtoffers, aan overwegen in ons land. In Limburg was er in 2022 geen enkel ongeval aan een spooroverweg. “Dat was al sinds 2013 geleden. De werken aan overwegen in Limburg werpen hun vruchten af”, zegt Frédéric Petit van Infrabel.