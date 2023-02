Honderden miljoenen mensen kregen antireclame voor Tesla te zien tijdens Super Bowl: “Zelfs dat kon het nog niet oplossen”

Tijdens de Super Bowl werd Tesla, het autobedrijf van Elon Musk, even te kakken gezet door Dan O’Dowd. Hij liet een filmpje uitzenden waarin te zien is hoe een Tesla die zelfstandig rijdt onder meer kinderen aanrijdt en verkeersovertredingen begaat. Hiermee wilde de man de nog aanwezige fouten en de gevaren tonen van de Full Self-Driving software van Tesla.

En de man is niet aan zijn proefstuk toe, want eerder kocht hij al een pagina in de New York Times met hetzelfde doel, namelijk de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Full Self Driving laten verbieden.

Maar desondanks is O’Dowd niet onbesproken. Hij heeft zelf een tech-bedrijf dat onder andere... zelfrijdende software ontwikkelt. Zo is hij dus een rechtstreekse concurrent van Tesla. Critici zeggen zelfs dat hij zijn video’s faket en handelt uit persoonlijk motief.

Volgens de NHTSA gebeurden tussen mei en augustus 2022 elf dodelijke ongevallen door autonoom rijden. In tien van de elf gevallen was er een Tesla bij betrokken. O’Dowd spendeerde al miljoenen in zijn strijd tegen de FSD-software van Tesla, maar verrassend genoeg, rijdt hij zelf met … een Tesla.

De eerdere reclame van O’Dowd in de New York Times.