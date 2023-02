Voeren

Wat staat je te wachten als je trouwt met iemand die verknocht is aan carnaval en zelfs al tweemaal prinses is geweest? Wel, wees dan maar zeker dat je op een dag zelf als prins carnaval door het leven zal gaan. Dat is wat Corné van der Vaart is overkomen. Met zijn gemalin Diana Alleleijn aan z’n zijde zwaait hij nu met de scepter in Teuven (Voeren).