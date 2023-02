Mauri Vansevenant moet enkel Amerikaan Jorgenson voor zich dulden op aankomst bergop in Oman, losgekomen hek zorgt net niet voor valpartijen

Matteo Jorgenson heeft de derde etappe in de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. De Amerikaan klom het sterkst op de steile beklimming van Jabal Haat. Hij neemt ook de leiding in het algemene klassement over van Jesus Herrada. Mauri Vansevenant werd op een klein afstandje tweede, Cian Uijtdebroeks vijfde.

Het peloton baande zich een weg van Al Khobar naar Al Hamra. Daar wachtte de renners na een tocht van goed 145 kilometer nog een stevige brok klimwerk richting de Jabal Haat, een top met gemiddeld 7,7 % stijgingspercentage.

In aanloop daarnaar ontstond er al vroeg een vijftallige kopgroep. Daarbij ook onze landgenoot Johan Meens, renner bij Bingoal WB. Nog onder de kaap van de 100 km moest een van hen lossen. Hun voorsprong bleef wel schommelen onder de drie minuten.

Maar dat bleef niet duren. Het peloton moest nog een halve minuut dichtrijden op de leiders. En dat gebeurde ook. Lotto-Dstny, met witte trui Maxim Van Gils als leidinggevende, trok met de laatste kilometers in zicht de koers aan. Het stevige tempo zorgde ervoor dat enkele renners eraf moesten, zo ook leider in het algemene klassement Herrada. De Spanjaard moest vanop een afstand toekijken hoe een klein groepje vocht voor de overwinning. Matteo Jorgenson snelde in de laatste meters weg van de rest en kwam als eerste over de finish. Mauri Vansevenant beloonde zijn sterke koers dan weer met een tweede podiumplaats. Zondag werd hij nog vijfde. Die plek is dit keer voor Cian Uijtdebroeks weggelegd.

Jorgenson neemt dankzij zijn krachttoer de rode leiderstrui over van Herrada. De Amerikaan van Movistar heeft zes seconden voorgift op Vansevenant. Tot zover het louter sportieve luik, want vlak nadat het eerste trosje renners over de finish bolde, kwam een stuk van de boarding langs het parcours op de weg terecht door toedoen van een te laag vliegende helikopter. Gelukkig reden er daar op dat moment geen renners. Al werden zij er wel door opgehouden. (lees verder onder de video’s)

Mauri Vansevenant: “Had een goed gevoel vandaag”

“Ik ben wel een beetje teleurgesteld eigenlijk”, puft Vansevenant na de aankomst in het bloedhete Al Hamra. “Ik had wel het gevoel dat ik kon winnen. Alleen zat ik bij de aanzet op 200 meters van de aankomst een beetje verkeerd en ook ingesloten. Een beetje jammer, want ik had echt wel een goed gevoel vandaag. Dit bewijst wel dat ik in vorm ben. We blijven proberen. Ik hoop zeker een podiumplaats te rijden. Het is nog niet gedaan hier”, is de 23-jarige Vansevenant strijdvaardig.

Cian Uijtdebroeks: “Iets te snel vooraan”

“Het was een punchersaankomst, dat is voor mij altijd een beetje tricky omdat iedereen nog fris zit dan”, legt Uijtebroeks uit na zijn vijfde plek in de derde etappe. “Ik denk dat ik iets te snel vooraan zat. Op het einde kwam ik iets te kort, mijn benen blokkeerden ook een beetje in de sprint. Maar al bij al denk ik dat dit nog een redelijk OK-zaak is voor het klassement. Al was ik toch heel blij met het gevoel tijdens de laatste klim. Morgen goed overleven, want daar wacht er nog een verraderlijke aankomst en overmorgen (woensdag, red) iets moois proberen te doen”, aldus Uijtdebroeks.