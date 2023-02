Huis kopen van Jennifer Lopez? Dat is dan 40 miljoen euro

De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez verkoopt haar stulpje in de chique Californische wijk Bel Air. Geïnteresseerden moeten er wel wat voor over hebben: de vraagprijs bedraagt 42.500.000 miljoen dollar. Dat is omgerekend zo’n 39.800.000 miljoen euro.

J. Lo kocht het pand in 2016 van actrice Sela Ward voor ‘slechts’ 14,5 miljoen dollar. Op zeven jaar tijd is de waarde van de riante villa, in 1940 ontworpen door architect Samuel Marx, bijna verdrievoudigd.

Voor het duizelingwekkende bedrag krijgt de toekomstige bewoner heel wat in de plaats: negen slaapkamers, twaalf badkamers, een fitnessruimte, amfitheater met honderd zitplaatsen, een pagode met vuurplaats, een infinity pool, een spa en zelfs een meer met eigen strandje. Het landgoed beschikt ook over een gastenverblijf, kwestie van met enkele familie of vrienden van alle luxe te genieten.

Aanvankelijk zou Lopez haar huis niet verkopen. Ze was van plan om de woonst samen met haar wederhelft, Ben Affleck, te renoveren en er vervolgens in te trekken. Nu zijn de twee toch op zoek naar een ander liefdesnestje. Dat hebben ze volgens entertainmentsite TMZ gevonden. Het zou gaan om een gigantische en gloednieuwe mansion in Hamptons-stijl ter waarde van 34,5 miljoen dollar in Pacific Palisades, een buurt in Los Angeles waar enkel de allerrijksten wonen.