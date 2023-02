Reacties op nieuw pensioenvoorstel: “Lalieux legt plan voor om werknemers en werkgevers extra te belasten”

Volgens oppositiepartij N-VA legt minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) in haar nieuwe voorstel voor een pensioenhervorming extra belastingen op aan wie werkt en aan de werkgevers. Onder meer het voorstel om bedrijven die te weinig 60-plussers tewerkstellen te beboeten, is Kamerlid Wim Van der Donckt een doorn in het oog. Ook cd&v-voorzitter Sammy Mahdi en VBO-topman Pieter Timmermans reageerden al op het voorstel.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux komt maandag in Het nieuwsblad naar buiten met haar voorstellen voor de pensioenhervorming-bis. Ze aanvaardt het voorstel van premier Alexander De Croo om het vervroegd pensioen te koppelen aan een minimaal aantal gewerkte dagen, maar koppelt daar voorwaarden aan. Zo wil ze de tweede pensioenpijler zwaarder belasten, zij het alleen voor de “3 tot 4 procent hoogsten inkomens”, en wil ze de perequatie van de ambtenarenpensioenen - waardoor die mee stijgen met de ambtenarenlonen - vervangen door een potentiële stijging van maximaal een half procent. Daarnaast stelt ze onder meer nog voor om bedrijven die te weinig 60-plussers tewerkstellen te beboeten.

Oppositiepartij N-VA noemt het voorstel “vooral een plan om extra belastingen op te leggen aan wie werkt of werk geeft, en dan vooral in Vlaanderen”. De boete voor bedrijven met te weinig 60-plussers in dienst zou dan weer beter vervangen worden door de afschaffing van het vervroegde brugpensioen, zegt Kamerlid Wim Van der Donckt, “want dat is een systeem dat deze groep structureel uit de bedrijven duwt”.

De voorstellen rond de ambtenarenpensioenen, het ziektepensioen en het minimumpensioen noemt Van der Donckt dan weer “cosmetische ingrepen die de indruk wekken dat er iets wordt gedaan”. De link tussen het aantal loopbaanjaren en het vervroegd pensioen vindt de N-VA’er “het enige noemenswaardige voorstel”. “Maar de hamvraag daarbij blijft hoeveel loopbaanjaren ook gewerkte jaren moeten zijn. Gelijkgestelde jaren tellen immers ook als loopbaanjaren.”

Mahdi: “Fausse bonne idée”

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi is niet gewonnen voor het voorstel van Lalieux om bedrijven die te weinig zestigplussers tewerkstellen te beboeten. “Respect voor zestigplussers bereikt je niet via betuttelende quota en boetes”, tweet hij. “Aandacht voor zestigplussers juich ik toe, maar dit is zo’n ‘fausse bonne idée’.”

Volgens hem zijn “betuttelende quota en boetes” niet de manier om respect voor oudere werknemers af te dwingen, want “daarmee problematiseer je de meest gediscrimineerde groep op de arbeidsmarkt nog meer”.

VBO kritisch

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, reageert op Radio 1 afwijzend op de voorstellen van Lalieux. Hij is vooral niet te spreken over het voorstel om bedrijven te beboeten die te weinig 60-plussers tewerkstellen. “Je zult maar eens een 60-plusser aanwerven, die een paar maanden later van een uittredingssysteem gebruikmaakt, en daar dan voor worden beboet.”

Volgens Timmermans is het daarom nodig het eindeloopbaandebat te koppelen aan het debat over de pensioenhervorming. “De oplossing ligt bij een globale aanpak, waarbij de uittredingssystemen herbekeken worden en er een link gelegd wordt tussen vervroegd uittreden en langer aan de slag blijven.” Dat zal de geloofwaardigheid van het debat ten goede komen, zegt Timmermans.

Hij hekelt dat Lalieux bedrijven “wil doen betalen voor een probleem waar ze niet alleen voor verantwoordelijk kunnen worden gesteld”. Met haar voorstel om de aanvullende pensioenen aan te pakken, schendt ze volgens hem bovendien afspraken die met de sociale partners werden gemaakt over de tweede pijler. “Ik wil vragen om dit akkoord en het vertrouwen in die tweede pijler niet te schenden.”

Over de voorstellen van Lalieux over de perequatie en de minimumpensioenen, waarvan ze de toegang wil harmoniseren, valt wel te spreken, zei Timmermans.