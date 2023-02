Sebastian Baez boekt in Cordoba zijn tweede toernooizege

Sebastian Baez (ATP 36) heeft zich zondag van eindwinst verzekerd op het ATP 250-toernooi in eigen land, in Cordoba (gravel/642.735 dollar). De 22-jarige Argentijn, het vierde reekshoofd, klopte in de finale zijn landgenoot Federico Coria (WTA 49) na een uur en 51 minuten tennis in drie sets (6-1, 3-6 en 6-3).