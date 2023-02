Waarom Brendan Fraser in een fatsuit een Oscar verdient voor ‘The Whale’

Brendan Fraser in zijn comebackrol in ‘The Whale’, een drama over een man die 270 kilogram weegt. — © Cinéart

Een grote kanshebber voor de Oscar voor Beste Acteur is Brendan Fraser. Hij maakt veel indruk als enorm dikke man in het drama The Whale. De Fraser van The Mummy-actiefilms ga je hier niet herkennen.

Je kan begrijpen waarom regisseur Darren Aronofsky (Noah, Mother!) verliefd werd op het theaterstuk The Whale van Samuel D. Hunter. Dit drama ligt als portret van een gekweld individu in het verlengde van Black Swan en vooral The Wrestler. The Whale schetst de laatste levensdagen van Charlie, een homoseksuele man van 270 kilogram (Brendan Fraser in een fatsuit). Hij heeft zijn ex-vrouw en dochter al jaren niet meer gezien en leeft teruggetrokken in zijn appartementje van waaruit hij online lessen geeft. Tegen zijn studenten zegt hij dat zijn camera niet werkt. Charlie krijgt regelmatig vreetbuien die zijn toestand alleen maar verergeren. En net wanneer hij zich helemaal wil laten gaan, komt zijn agressieve tienerdochter aankloppen.

‘The Whale’ van Darren Aronofsky ligt in het verlengde van zijn ‘The Wrestler’. — © Cinéart

Aronofsky verbergt de theaterorigine geenszins, maar weet die door zijn geïnspireerde regie en de knappe fotografie min of meer te camoufleren. De subtext, het gevecht van een man tegen zijn eigen lichaam dat hij vergelijkt met de strijd tegen de monsterlijke potvis Moby Dick, en de zweverige climax liggen er nogal dik op. Maar je accepteert ze, in de eerste plaats omdat Frasers gevoelige en gedurfde vertolking wonderen doet. Er zijn niet veel acteurs die hem zouden nadoen. (cc)

‘The Whale’ speelt in avant-première in The Roxy Theatre in Beringen op 20/2 om 20.30 uur. Vanaf 8/3 gaat de prent in officiële roulatie