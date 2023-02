Boekentips van de week: Rushdie, sterren kijken en de terugkeer van het weerwolfje

Victoriestad

Salman Rushdie

Jarenlang moest hij ondergedoken leven en vorig jaar werd hij neergestoken. Maar kijk, Salman Rushdie leeft én brengt een nieuw boek uit. Victoriestad is een nieuwe epische en magische roman van de auteur van De duivelsverzen.

Uitgeverij Pluim, 348 blz., 26,99 euro

Ik ben blij dat mijn moeder dood is

Jennette McCurdy

Jennette McCurdy speelde al op jonge leeftijd mee in onder meer de tv-serie iCarly - aan de zijde van Ariana Grande - en Sam & Cat. Maar acteren was niet haar eigen droom, maar die van haar manipulatieve moeder. Met veel zwarte humor rekent het voormalige kindsterretje af met haar verleden.

Spectrum, 336 blz., 22,99 euro

Galapagos

Michaël Olbrechts

De Genkse Leuvenaar Michaël Olbrechts (35) vertelt het onwaarschijnlijke, maar waargebeurde verhaal van Friedrich Ritter en Dore Strauch. Eind jaren twintig keren ze de massamaatschappij de rug toe en kiezen ze voor een leven op een onbewoond eiland. Maar hun droom wordt een nachtmerrie. Beklijvende strip met internationale allures.

Oogachtend, 168 blz., 29 euro

Sterren

Mark Westmoquette

Kleine Beer, Orion of Hercules: deze fijne gids maakt je wegwijs door de nachtelijke sterrenhemel. Een pakketje kaarten met uitgestanste gaten maakt het mogelijk om twintig sterrenbeelden met de hulp van een lichtbron op de muur of het plafond te projecteren.

Uitgeverij Librero, 128 blz., 14,95 euro

Dolfje Weerwolfje

Paul van Loon

De klassieker Dolfje Weerwolfje, het eerste boek van de inmiddels 25-delige serie over een jongetje dat bij vollemaan in een weerwolf verandert, scherpt zijn klauwen voor de actie Geef een boek cadeau. Te koop voor maar 2,99 euro. Niet online, enkel in de boekhandel.

Leopold, 160 blz., 2,99 euro

jom, jbx

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden