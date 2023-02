Accordeonfestival brengt wereldtoppers naar Lommel: “Dit zal je hierna niet meer meemaken”

Er was een tijd dat er meewarig werd gedaan over de accordeon. Dat is inmiddels voorbij, wat nog maar eens wordt bewezen tijdens de derde editie van het internationale festival Accordeon Folie in Lommel. “Je zal dit hierna nooit meer meemaken”, belooft Gwen Cresens, de autoriteit bij uitstek en artistiek adviseur van het evenement.

“Als ik een sax nodig heb, bel ik Candy Dulfer”, zei Prince. Voor een accordeonist zou hij ongetwijfeld Gwen Cresens getelefoneerd hebben. Deze meester van wat ooit denigrerend een ‘trekzak’ of zelfs een ‘armeluisorgel’ werd genoemd, heeft een eigen kwartet, maar speelt ook, zowel live als tijdens plaatopnames, met een diversiteit aan artiesten. Dat gaat van Arno, Adamo en Ozark Henry tot Rocco Granata, Kommil Foo en Bart Peeters. Zelfs Pavarotti staat op zijn cv.

Voor de vuist schetst hij de geschiedenis van zijn instrument. “De accordeon was speelgoed voor de adel die uitgekeken was op de piano’s in de salons. Daarna werd het instrument op markten bespeeld en kreeg het een hoofdrol in de volksmuziek. Nog later volgden musette, polka en tango. Toen de platenverkoop hoogtijdagen kende en de jukeboxen moesten gevuld worden, begon een periode van commerciële muziek die ik minder interessant, maar daarom niet minder waardevol vind. Het is in die tijd dat de accordeon de kwalijke reputatie van de ‘hoempapamuziek’ erfde. In de jaren tachtig stak een tegenwond op en vandaag bieden alle conservatoria opleidingen aan. Tal van musici hebben met hun repertoire aangetoond dat de accordeon meer kan voortbrengen dan ‘hoempapa. Zo leerde een groter publiek het instrument appreciëren.”

Jazz als rode draad

Tijdens een inleidende lezing zal Gwen Cresens het hebben over de accordeon in de jazz. Dat genre is zowat de rode draad van Accordeon Folie III. Ook de internationale toppers op de affiche zijn daarin thuis. Neem nu Antonino De Luca. “Hij is met jazz geboren, hij swingt enorm”, zegt Cresens. “Terwijl hier tegenwoordig vooral met een knoppenaccordeon wordt gespeeld, hanteert hij met bravoure een pianoklavier. Toen ik hem zo’n twee jaar geleden voor het eerst aan het werk zag, was ik danig onder de indruk.” De Luca is een Siciliaan, maar hij woont in Castelfidardo in de Marche, het mekka van de accordeonbouwers.

Recht uit een Italiaans dorp vol accordeonbouwers: Antonino De Luca. — © RR

Een absolute wereldtopper op het programma is de Portugees João Barradas. Cresens: “Hij is een ontzettend goede klassieke accordeonist en speelt met een ongelofelijke naturel. Het is gewoon indrukwekkend om te zien.”

Barradas en De Luca worden begeleid door het Gwen Cresens Kwartet, dat de avond inzet met eigen werk. Op de afterparty spelen de Nederlander Remco Sietsema en de Italiaanse Simone Bortasso opzwepende balkanmuziek. “Al deze toppers op één avond voor zo’n ticketprijs aan het werk zien, dat is redelijk uniek”, zegt Gwen Cresens. “Je zal dat hierna niet meer meemaken in België. Dat dit in Lommel kan, getuigt van moed en doorzettingsvermogen van de medewerkers van cultuurcentrum De Adelberg. Als ik aan mensen vraag of ze komen, reageren ze soms: ‘oei, dat is in Lommel’. Dat vind ik verbazingwekkend. Ze reizen naar Parijs, Berlijn of Barcelona, maar Lommel vinden ze het einde van de wereld. Dat is toch maar anderhalf uur rijden van Brussel.”

Accordeon Folie III, 25/2 om 19 uur, De Adelberg in Lommel. Basisprijs: 20 euro. Info: www.ccdeadelberg.be