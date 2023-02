Elise Mertens verliest vijf plekken op WTA-ranking, ook David Goffin zakt

Elise Mertens zakte maandag vijf plaatsen op de nieuwe WTA-ranking. De 27-jarige Limburgse is nu 37e. Greet Minnen won 28 plaatsen na haar eindzege op het ITF-toernooi in Porto en vat post op de 157e stek.

Mertens raakte afgelopen week in Abu Dhabi niet verder dan de tweede ronde. Ze strijdt later maandag in haar laatste kwalificatieronde in Doha tegen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 143) voor een plaats op de hoofdtabel.

De ranking van de andere Belgische vrouwen vertoonde geen grote wijzigingen. Alison Van Uytvanck (WTA 73, +3) en Magali Kempen (WTA 198, +1) boekten lichte winst. Maryna Zanevska (WTA 78, -1), Marie Benoit (WTA 234, -1) en Yanina Wickmayer (WTA 259, -2) moesten een beetje inboeten. Ysaline Bonaventure bleef 96e.

Bovenaan de WTA-ranking veranderde er weinig. De top tien bleef helemaal onveranderd. De Poolse Iga Swiatek leidt nog steeds met ruime voorsprong op de Wit-Russische Aryna Sabalenka en de Tunesische Ons Jabeur. De Russische Liudmila Samsonova klom na haar verloren finale in Abu Dhabi tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 9) van 19 naar 15.

WTA-ranking op maandag 13 februari (tussen haakjes de ranking op 6 februari):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 10.485 punten

2. (2) Aryna Sabalenka (WRu) 6100

3. (3) Ons Jabeur (Tun) 5210

4. (4) Jessica Pegula (VSt) 5000

5. (5) Caroline Garcia (Fra) 4795

6. (6) Coco Gauff (VSt) 3992

7. (7) Maria Sakkari (Gri) 3616

8. (8) Daria Kasatkina (Rus) 3425

9. (9) Belinda Bencic (Zwi) 3275

10. (10) Elena Rybakina (Kaz) 2860

….

37. (32) Elise Mertens 1294

73. (76) Alison Van Uytvanck 844

78. (77) Maryna Zanevska 811

96. (96) Ysaline Bonaventure 684

157. (185) Greet Minnen 415

198. (199) Magali Kempen 335

234. (231) Marie Benoit 286

259.(257) Yanina Wickmayer 253

276.(277) Kirsten Flipkens 223

363.(364) Sofia Costoulas 146

David Goffin moet plaatsje prijsgeven

De maandag nieuw verschenen ATP-ranking in het tennis had weinig verrassingen in petto. Bovenaan blijft Novak Djokovic onveranderd op kop, voor Carlos Alcaraz en Stefanos Tsitsipas. Aan Belgische zijde zakte David Goffin van 40 naar 41.

De Luikenaar kwam deze week niet in actie. Maandag begint hij aan het ATP-toernooi in Rotterdam. Hij treft er de Franse kwalificatiespeler Grégoire Barrère (ATP 71) in de eerste ronde. Goffin staat door het forfait van de Brit Cameron Norrie (ATP 12) rechtstreeks op de hoofdtabel in Nederland.

Ook verschillende andere Belgen leden maandag verlies op de ATP-ranking. Zizou Bergs (ATP 124, -12) en Kimmer Coppejans (ATP 235, -16) moesten zelfs fors inboeten. Joris De Loore steeg dankzij zijn kwartfinaleplaats op het Challengertoernooi in Vilnius drie plaatsen en is nu 206e.

In de top 20 maakte de Italiaan Jannick Sinner na zijn toernooiwinst in Montpellier een sprongetje van drie plaatsen, van 17 naar 14.

ATP-ranking op maandag 13 februari (tussen haakjes de ranking op 6 februari):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 7070 punten

2. (2) Carlos Alcaraz (Spa) 6730

3. (3) Stefanos Tsitsipas (Gri) 5940

4. (4) Casper Ruud (Noo) 5515

5. (5) Andrey Rublev (Rus) 4065

6. (6) Rafael Nadal (Spa) 3815

7. (8) Taylor Fritz (VSt) 3455

8. (7) Felix Auger-Aliassime (Can) 3260

9. (9) Holger Rune (Den) 3136

10. (10) Hubert Hurkacz (Pol) 2950

….

41. (40) David Goffin 965

124. (112) Zizou Bergs 433

206. (209) Joris De Loore 283

235. (219) Kimmer Coppejans 234

236. (235) Raphael Collignon 233

250. (249) Michael Geerts 224

263. (263) Gauthier Onclin 211