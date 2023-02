China slaat terug na heisa: “VS stuurden op jaar tijd al meer dan tien ballonnen over China”

De Verenigde Staten stuurden sinds januari vorig jaar al meer dan tien ballonnen het Chinese luchtruim in. Dat zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De VS had de voorbije dagen verschillende keren melding gemaakt van onbekende objecten die uit de lucht geschoten werden. Een tiental dagen geleden werd een eerste object, een reusachtige Chinese ballon, neergeschoten boven de kust van South Carolina. Die ballon was volgens de Amerikanen een spionagetuig, terwijl de Chinezen blijven volhouden dat het om een afgedreven weerballon ging.

De Verenigde Staten moeten “in de spiegel kijken” en “hun praktijken veranderen”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie maandag. Hij voegde eraan toe dat China zich het recht voorbehoudt om in de toekomst gepaste acties te treffen.