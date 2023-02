Tadej Pogacar begint aan zijn wegseizoen met ‘Spaanse Strade Bianche’: “Misschien is dit beter voor mijn voorbereiding”

Pogacar zal zoals eerder gemeld niet starten in de UAE Tour nadat zijn voorbereiding in januari door maagklachten niet optimaal verliep. Daardoor zal de tweevoudig Tourwinnaar zijn eindwinst van vorig jaar niet kunnen verdedigen. De Clasica Jaén Paraiso Interior is dan weer een Spaanse eendagskoers die vanwege de gravelstroken bekend staat als de ‘Spaanse versie van Strade Bianche’.

Pogacar was te zien in een Instagram-post van Simon Geschke. De Duitser verkende zondag samen met ploegmaats bij Cofidis een van de gravelsecties, wanneer hij bezoek kreeg van de Sloveen.

Het videootje toont een van de zeven gravelstroken in de 178 kilometer lange race. De Clásica Jaén Paraiso Interior bestaat uit 55 km onverharde wegen en 2300 hoogtemeters. Ter vergelijking: Strade Bianche omvat 63 km onverharde wegen, verdeeld over 11 verschillende gravelsectoren.

“Hoop me goed te voelen”

“We hebben hier een heel sterk team, met veel verschillende kwaliteiten om een goed resultaat neer te zetten. Dus ik hoop dat ik me als vanouds zal voelen en zal genieten van het koersen zoals normaal”, vertelt Pogacar bij Cyclingsnews. “Ik heb een leuke winter gehad, ook al had ik in januari wat tegenslag met ziekte. Het was echter niet echt ernstig en ik heb eind januari weer getraind en nu ben ik klaar voor mijn eerste wedstrijd.”

“Jaén en Andalusië zijn echt interessant en echt zwaar. Zwaarder dan de UAE Tour, dus misschien is dat beter voor mijn voorbereiding omdat ik nu rustiger van start ga. Misschien is het beter om stap voor stap naar het nieuwe seizoen te gaan. Het is nog een lange tijd tot de Tour de France, maar ik weet dat het ook vrij kort zal zijn”, voegde hij eraan toe.

Na de Clásica Jaén Paraíso Interior rijdt Pogacar tussen 15 en 19 februari nog de Vuelta Ciclista Andalucia - Ruta del Sol.