Leerlingenketting tegen pesten doorheen de hele de school

Het is de week tegen pesten. Daarom wordt dit jaar opgeroepen om een zo lang mogelijke, menselijke kettingen te vormen in alle scholen. Het Sint Jan Berchmans Instituut in Zonhoven gaf daar gehoor aan. Voor de school begon reikten ze de hand over alle klassen en leerjaren heen. “Eigenlijk is het een lange stippel-lijn tegen pesten,” leggen de zorgleerkrachten uit. “Alle sportclubs, gemeenten en scholen kunnen deelnemen. We doen dat niet alleen op dit moment. Ook in de les komt pestgedrag nog aan bod. We willen leerlingen duidelijk maken wat de impact kan zijn. Er is ook onze eigen instagrampagina tegen pesten met ons ‘te gek-ko’ symbool. De menselijke kettingen is wel een mooi symbool om elkaar allemaal te verbinden, tot een school waar iedereen zich goed voelt.”

Een filmpje vind je ook op de Facebookpagina van Het Belang van Zonhoven TR