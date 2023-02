Reclame manipuleert ons aankoopgedrag en politici maken elke verkiezing beloftes die ze toch niet zullen nakomen. Iedereen is zich daarvan bewust, maar ook in je dagelijkse relaties is er sprake van manipulatie. Soms ondergaan we het, soms doen we het zelf. “Dreigen zodat je kind zou opruimen, is niet zo onschuldig als je denkt”, aldus experte Marie Andersen.