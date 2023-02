Politie arresteert bende die kassa kraakt van Jessa Ziekenhuis en nog zestien cafetaria’s

Hasselt

Drie mannen van 18, 22 en 42 jaar zitten in de gevangenis na onderzoek naar de diefstal in het cafetaria van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt tijdens oudejaarsnacht. Daar werd toen de biljettenautomaat gekraakt. De verdachten worden gelinkt aan nog zestien diefstallen in ziekenhuizen en beenhouwerijen.