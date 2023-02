NBA. Boston wint vierde keer op rij, Toronto neemt nipt de maat van Detroit

Met de Super Bowl op het programma waren er zondag slechts twee (vroege) wedstrijden in de NBA. Boston, de leider in het oosten, haalde het met 119-109 van Memphis. Toronto versloeg Detroit met 119-118.

Boston rekende op haar ervaring om in een spannend slot de overwinning veilig te stellen. Acht van de negen spelers van Boston die op het parket verschenen, haalden dubbele punten. Derrick White (23 ptn en 10 assists) en veteraan Al Horford (16 ptn en 9 rebounds) vielen het meest op. Sterspeler Jayson Tatum (16 ptn en 7 rebounds) had een moeilijke avond. Jaylen Brown, Marcus Smart en Malcolm Brogdon ontbraken bij de Celtics. Voor Memphis volstonden de 25 punten van NBA-revelatie Ja Morant niet.

Het is de vierde opeenvolgende zege voor de Celtics. De Grizzlies behielden ondanks de nederlaag de tweede positie in de Western Conference.

Toronto dankte Fred VanVleet (35 ptn) voor de 119-118 overwinning tegen Detroit. De spelverdeler scoorde voor de negende keer dit seizoen meer dan 30 punten. Ook Pascal Siakam (28 ptn) was op dreef. Detroit, de voorlaatste in het oosten, kon rekenen op een sterke Bojan Bogdanovic (33 ptn). Het is voor Toronto, tiende in het oosten, de vierde zege in vijf duels.