Verwarring alom: jongetje knuffelt per ongeluk verkeerde papa, maar heeft dat niet door tot zijn echte vader hem komt halen

Een jongetje heeft zondag de harten gestolen van het hele park waar hij aan het spelen was. Het kind was aan het spelen tussen de fonteintjes toen hij een knuffel ging geven aan een man van wie hij dacht dat het zijn vader was. Alleen… dat was hij niet, maar dat had hij niet door. Wanneer zijn echte papa hem kwam halen, staat de verwarring op zijn gezicht te lezen.