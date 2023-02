“Wacht, ben je bevallen?” Actrice Blake Lively verrast fans met familiefoto

Op de bewuste foto zien we Blake Lively (35) te midden van haar echtgenoot Ryan Reynolds (46) en zijn moeder Tammy Reynolds. Lively schrijft er kort iets bij over de Puppy Bowl, een “wedstrijd” waarin meer dan 100 asielhondjes hun versie van de Super Bowl uitvechten. “Druk bezig geweest.”

Wat de fans echter meteen opviel: de actrice, die een jeansbroek en een zwart topje droeg, had in tegenstelling tot andere recente foto’s geen babybuikje meer. “Wacht, ben je bevallen?”, reageerde iemand vrijwel meteen. Ook erna bleef het reacties regenen als “Heb ik iets gemist? Waar is de babybult?”. Anderen hadden het dan weer over hoe goed Lively er al opnieuw uitzag? “Jij bent net bevallen en ziet er al opnieuw zo uit?” Of nog: “Jij past nu al opnieuw in een jeansbroek? Mijn kind is 96 maanden en ik draag nog altijd leggings.”

Het is het vierde kindje voor Lively en Reynolds. Eerder kregen ze ook al drie dochters samen: James (7), Inez (6) en Betty (3). Het geslacht (of de naam) van het vierde kindje is nog niet bekend.