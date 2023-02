Amerikaan Scottie Scheffler pakt de dubbel in Phoenix en wordt opnieuw nummer 1 van de wereld

© Getty Images via AFP

De Amerikaan Scottie Scheffler heeft voor het tweede jaar op een rij de Phoenix Open (20 miljoen dollar) gewonnen. Op de Stadium Course in het Amerikaanse Scottsdale (Arizona), liep hij een foutloze laatste ronde van 65 slagen.

Scheffler, die voor de aanvang van zijn slotronde twee slagen voorsprong telde op de Canadees Nick Taylor, kwam nooit in de problemen. Zo putte de regerende Masters kampioen vier birdies en een eagle weg waarmee hij zijn totaalscore op 265 slagen bracht, negentien onder par. In de eindstand deed de 26-jarige twee slagen beter dan Taylor. Op de derde plaats, met vijf slagen meer dan de winnaar, volgde de Spanjaard Jon Rahm.

Nadat hij vorig jaar al 29 weken de nummer 1 positie op de wereldranglijst bekleedde, wordt hij opnieuw de nummer 1. Scheffler hield aan de overwinning 3.9 miljoen dollar (3.652.000 euro) over.

De Amerikaan Ricky Fowler, die tiende werd, lukte op de slotdag nog een hole-in-one. Op de zevende hole, een 197 meter lange par-3, zag hij de bal na de afslag in de cup verdwijnen. Voor Fowler is het ondertussen zijn derde hole-in-one in zijn profloopbaan.