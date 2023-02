Politiebewaking voor ex-Miss België Chayenne Van Aarle na doodsbedreigingen

Ex-Miss België Chayenne Van Aarle (23) kreeg in de nacht voor de veelbesproken verkiezing van zaterdagavond politiebewaking nadat haar entourage doodsbedreigingen had gekregen. Dat meldt Het laatste nieuws.

Toenmalig Miss België Chayenne Van Aarle belandde dinsdag in het ziekenhuis na een zwaar verkeersongeval op de E17. Ze was thuis aan het herstellen toen ze via sociale media doodsbedreigingen ontving. Die werden ernstig genomen, waardoor ze in de nacht van vrijdag op zaterdag politiebewaking kreeg. Dat schrijft Het laatste nieuws, waar de ex-miss en haar vriend de feiten bevestigen. Meer commentaar geven ze niet.

Of de bedreigingen iets te maken hebben met wat zaterdag gebeurde in Plopsaland in De Panne, waar een man met wapens in zijn wagen opgepakt werd omdat hij met een aanslag gedreigd zou hebben, is niet duidelijk. Van Aarle was er in ieder geval niet aanwezig, maar dat zou met haar herstel na het zware ongeval te maken hebben.