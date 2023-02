VIDEO. Werd de Super Bowl-winst van Kansas beslist na een defensieve fout van Philadelphia? “Ik hoopte dat de refs het zouden laten voorbijgaan”

De Kansas City Chiefs hebben zondag in Glendale (Arizona) de 57e editie van de Super Bowl gewonnen. In de finale van het American Football-kampioenschap versloegen ze de Philadelphia Eagles met 38-35. De beslissing viel pas in het slot na een misschien wel dubieuze scheidsrechterlijke tussenkomst.

Het waren de Eagles uit Philadelphia die het best aan deze editie van de Super Bowl begonnen waren. Na onder meer een touchdown van quarterback Jalen Hurts gingen ze de befaamde half-timeshow in met een voorsprong van tien punten: 24-14. Bij de City Chiefs uit Kansas sukkelde die andere quarterback Patrick Mahomes met zijn enkel.

Rihanna zal een positief effect op hem gehad hebben, want Mahomes kon na de pauze gewoon verder strijden. Kansas bleef het lastig hebben met de Eagles, pas in het vierde en laatste kwart kwamen Mahomes en co voor het eerst in deze Super Bowl op voorsprong.

Defensieve fout

Het was nagelbijten bij een tussenstand van 35-35 met nog minder dan twee minuten op de klok. Maar dan gebeurde het. Juju Smith-Schuster werd namens de City Chiefs naar voren gestuurd door Mahomes, maar hij werd opgehouden door James Bradberry. Volgens de referees iets te opzichtig waardoor er sprake was van een “holding” fout. Met alle gevolgen van dien: Kansas maakte het vervolgens af met een veldgoal. Eindstand 38-35.

Intussen stak Bradberry de hand in eigen boezem bij Amerikaanse media door te bekennen dat het een overtreding was. “Het was een ‘holding’ fout. Ik trok aan zijn truitje. Ik hoopte dat de refs het zouden laten betijen, maar het is een terechte beslissing.”

Ook aangewezen scheidsrechter Carl Cheffers duidde de beslissing. “De ingreep van Bradberry was duidelijk waardoor er ook geen discussie over mogelijk is. Smith-Schuster probeerde naar de buitenkant te gaan, maar verdediger Bradberry greep zijn truitje met zijn rechterhand en verhinderde hem daardoor om die buitenkant op te zoeken. Dus, daarom kwamen we tussen voor een defensieve fout”, aldus Cheffers.

Kansas City komt na 1970 en 2020 een derde keer op de erelijst. In 1967 en 2021 was het verliezend finalist. Philadelphia greep naast een tweede trofee. Het won de Super Bowl in 2018 en was ook 1981 en 2005 al verliezend finalist. Op de erelijst volgen de Chiefs de Los Angeles Rams op.

