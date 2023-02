De vroegere kern van Lijst Dedecker (LDD) is samengekomen om een doorstart van de partij in 2024 te bespreken. Naast Jean-Marie Dedecker zou ook zijn zoon Dimitri daarin een prominente rol spelen. “Het is aan Jean-Marie om te beslissen”, zegt ex-parlementslid Peter Reekmans. “Als hij het doet, sta ik in ieder geval klaar.”