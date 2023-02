Super Belg op de Super Bowl: 100 miljoen Amerikanen zagen 4 reclamespots van Belgisch productiehuis

De hoofdrollen waren vannacht voor de Philadelphia Eagles en de Kansas City Chiefs. Maar er zat een Belgische strik rond de Super Bowl, met 100 miljoen kijkers het belangrijkste en meest bekeken sportevenement in de VS. Vier van de felbegeerde en meest besproken reclamespots van het jaar werden gemaakt voor het Belgische productiehuis Caviar. “Het is de hoogmis voor de reclamewereld”, zegt CEO Bert Hamelinck.

Amerika zag Ben Stiller al beter acteren dan vannacht. In het Pepsi-spotje in de pauze van de Super Bowl, afgelopen nacht, zag je hem zowel in een gevechtscène, tijdens een huwelijksaanzoek en tijdens een gesprek met een ruimtewezen. Telkens met een stevige portie overacting. Bewust, want de pointe moest dan nog komen: Stiller trekt een blikje Pepsi open en neemt een slok. “Hey, dit is lekker. Écht lekker.”

Goed gevonden, en gemaakt door het Belgische productiehuis Caviar. En dat was maar een van de vier reclamespotjes die productiehuis Caviar zondagnacht afleverde tijdens de Super Bowl. Het bedrijf –nog helemaal Belgisch, maar intussen ook kantoren in onder meer Los Angeles – zit daarmee wereldwijd in de kopgroep van de reclame-productiehuizen.

Caviar bestaat sinds 2005. Het kan prachtige adelbrieven voorleggen. Van de programma’s van de broers Coppens over de clips van Stromae tot de films van Adil en Bilal. Maar van bij het begin was reclame een belangrijke pion. “Voor een productiehuis is het belangrijk om een stabiele vorm van inkomsten te hebben. Bij sommige collega’s is dat een daily of een soap”, zegt CEO Bert Hamelink. Bij Caviar zijn het reclamespots. Eén van zijn collega’s aan het hoofd van het bedrijf, Michael Sagol, is een Belg en woont in Amerika. “Hij is begonnen met bedenkers en regisseurs van televisieseries naar de reclamewereld te halen. We zien meer dan vroeger celebrities in reclamecampagnes, en die vragen vaak naar bovengenoemd talent.” Onder meer George Clooney en Nespresso effenden daarvoor het pad. Of dichter bij huis: Romelu Lukaku en Kinder Bueno.

“Caviar wordt steeds meer gevraagd voor dit soort campagnes. We hebben de laatste jaren voor alle grote bedrijven gewerkt: Nike, Facebook, Google, Lays, Apple, Adidas... ga maar door.” Vannacht was het al de tweede keer dat Caviar vier spots had tijdens de Super Bowl. “En het zouden er eigenlijk zes zijn. Maar onder anderen autoconstructeur Dodge besliste om de clip uit te stellen.”

Voor Caviar zal vannacht weer voor een boost gezorgd hebben. “De Super Bowl, dat is samen met de Oscars de hoogmis van de reclame. De reclameblokken, de halfway-show en de rode loper zijn bij die evenementen bijna belangrijker dan de American Football-wedstrijd of de Oscar-uitreiking zelf. Er is niets hogers. Er is voor niets meer budget, er is voor niets meer aandacht.”