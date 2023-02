Tienduizenden mensen zonder stroom door storm in Nieuw-Zeeland

Duizenden huizen in Nieuw-Zeeland zitten zonder stroom en vluchten werden maandag aan de grond gehouden door een tropische storm die het noorden van het land teisterde. Minister van Noodhulp Kieran McAnulty waarschuwde dat het een “kritieke dag” zou worden vanwege de “zeer gevaarlijke” combinatie van harde wind en zware regen.

Hoewel de storm intussen is afgezwakt, heeft die bomen ontworteld, wegen beschadigd en elektriciteitsleidingen neergehaald. In vijf noordelijke regio’s van de archipel, waaronder Auckland, is de noodtoestand uitgeroepen. Ongeveer 58.000 mensen op het Noordereiland zitten zonder stroom en de ambtenaren waarschuwen dat het enkele dagen kan duren om het netwerk te herstellen.

Auckland, de grootste stad van het land met 1,6 miljoen inwoners, is nog steeds aan het herstellen van de overstromingen waarbij vorige maand vier mensen omkwamen en duizenden hun huizen moesten verlaten.

Het weer heeft ook vluchten, treinen en bussen zwaar ontregeld. Air New Zealand zei dat het tot nu toe 509 vluchten had geannuleerd, maar dat het verkeer naar verwachting dinsdag weer normaal zal verlopen. De luchtvaartmaatschappij voegde daar aan toe dat 10.000 internationale klanten werden getroffen door de annuleringen.