Obbi Oulare mag kort voor einde van de reguliere competitie nog eens proeven van echte werk: “Het was weer een moeilijke periode. Maar ik ben terug, zoals altijd”

Na een lijdensweg van zeven maanden mocht Obbi Oulare in Beerschot eindelijk zijn wederoptreden maken. “Het is niet eenvoudig geweest. Ik was echt goed bezig tijdens de voorbereiding deze zomer, en dan was er die zware blessure.” — © BELGA

RWDM heeft stevig moeten knokken voor zijn drie punten op het Kiel, maar won uiteindelijk wel van Beerschot met 0-1. Tijdens die lastige partij was er ook plaats voor een mooi moment: de terugkeer van Obbi Oulare een klein kwartier voor tijd. “Mijn doelstelling was duidelijk: minuten krijgen op Beerschot en dan klaar zijn voor de play-offs”, sprak de 27-jarige aanvaller. “Ik zal mijn kansen grijpen, zodra de coach en de ploeg me nodig hebben.”

Vincent Euvrard was na afloop tevreden dat RWDM de zege in een moeilijke uitwedstrijd, waarin de Molenbekenaars moeilijk tot kansen kwamen, toch over de streep kon trekken. “Wij hebben heel wat foute keuzes gemaakt in de omschakeling en in de transitiemomenten”, sprak de Molenbeekse T1. “Dit waren twee goede ploegen die heel weinig hebben weggeven. De kleine momenten die je creëert, moet je dan pakken. Ik denk dat wij na de rust iets volwassener en solider waren en daardoor de overwinning pakten. Maar alles lag heel dicht bij elkaar”, aldus Euvrard, die zijn ploeg voor de tweede keer dit seizoen achttien op achttien zag sprokkelen.

Mocht vlak voor het einde even figureren in die tweede reeks van zes zeges op rij: Obbi Oulare. De 27-jarige aanvaller miste quasi heel de reguliere competitie door een zware knieblessure, maar maakte op het Kiel in de 78ste minuut zijn langverwachte terugkeer. Euvrard: “Obbi heeft een heel moeilijke periode achter de rug. Ik hoop dat hij nu vertrokken is om ons nog veel meerwaarde te bewijzen in de laatste tien wedstrijden, want we zullen hem heel goed kunnen gebruiken.”

Ook de huurling van Barnsley zelf was uiteraard dolgelukkig dat hij toch nog even mocht proeven van de reguliere competitie. “Het zijn zeven lange maanden geweest”, sprak Oulare. “Het was alweer een moeilijke periode. Maar ik ben terug, zoals altijd. Deze keer met drie punten op Beerschot, dat is de kers op de taart. Een perfecte avond. Pas op, het is niet eenvoudig geweest. Ik was echt goed bezig tijdens de voorbereiding deze zomer, en dan was er die zware blessure… Die kwam voor mij op het allerslechtste moment, om eerlijk te zijn. Gelukkig heeft de ploeg het goed gedaan tijdens mijn afwezigheid.”

Acht punten bonus op Beerschot

Zo goed zelfs dat RWDM de play-offs straks begint met een voorsprong van drie en acht punten op respectievelijk Beveren en Beerschot. Loon naar werken heet dat dan. Oulare: “We zijn zeer tevreden dat we Beerschot op acht punten hebben gezet. Vanaf nu zal het wat meer tussen ons en Beveren gaan.”