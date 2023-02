“Eerst hardnekkig ochtendgrijs, namiddag breekt overal de zon erdoor”

Maandag blijft het opnieuw volledig droog. Eerst moet er ochtendgrijs worden opgeruimd en dat proces zou wel eens tot vroeg in de namiddag kunnen duren.

Waarschijnlijk wordt het in het zuiden enkele uren eerder zonnig dan in het noorden van de provincie. Zodra de zon erdoor is blijft ze van de partij tot ze omstreeks kwart voor zes achter de horizon zal verdwijnen.

‘s Ochtends schommelt de temperatuur rond het vriespunt, namiddag wordt een maximum tussen 9 en lokaal 13°C bereikt. Hoe sneller de zon erdoor komt, hoe hoger de temperatuur weet op te lopen. De hoogste temperaturen zijn dus in het zuiden van de provincie te verwachten.

In de nacht naar dinsdag gaat het onder de heldere hemel licht vriezen.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.