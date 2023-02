Terug op tv én ook terug in de winkelrekken: Piet Huysentruyt lanceert eigen wijn bij Aldi

Voor het eerst in zo’n tien jaar tijd, lanceert Piet Huysentruyt (60) nog eens een nieuw product. Vanaf 24 februari koop je bij Aldi zijn eigen Zuid-Afrikaanse wijnen. “Ik wou al langer iets doen met wijn”, zegt de chef. “Nu ‘SOS Piet’ opnieuw op tv komt, is dat het ideale moment. Zowel de witte als rode stelde ik zelf samen met een vriend, het zijn geen bestaande flessen waar ik een etiketje van Piet opplakte.” Het is ook niet het enige waarmee hij opnieuw in de rekken komt.