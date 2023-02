Studie Jonathan Holslag vernietigend over komst Alibaba naar Luik

De Belgische overheden zijn niet oplettend genoeg geweest toen ze het Chinese e-commercebedrijf Alibaba naar de luchthaven van Luik brachten. Dat zegt VUB-professor Jonathan Holslag in een paper. Douaniers noemen de Chinezen in de studie “inventiever dan drugsmokkelaars”.

De komst van Alibaba naar de Luikse luchthaven was enkele jaren geleden groot nieuws. Het zou 900 rechtstreekse banen opleveren en nog veel meer onrechtstreekse, luidde het. Ex-premier Sophie Wilmès (MR) verklaarde dat Belgische bedrijven gemakkelijker naar China zouden kunnen exporteren.

Maar de Chinezen bedienen in Luik voornamelijk zichzelf, stelt de paper. “De Chinese uitvoer via de luchthaven van Luik is ontploft. Douanegegevens onthullen dat de Alibaba-trafiek in Luik steeg van 384.973 pakjes in 2017 naar 649.969.780 in 2021”, luidt het. Die cijfers maken geen onderscheid tussen in- en uitvoer, maar de export zou zeer beperkt zijn.

En die grote aantallen stellen de douane - die kampt met voortdurende personeelstekorten - voor problemen. De diensten zouden niet voorbereid geweest zijn op de “tsunami” van Alibaba en het was onmogelijk om de vele pakjes grondig te controleren.

Geen juist label

Bovendien maken de Chinese bedrijven het bijzonder moeilijk, zo blijkt. “Het productlabel zegt aanstekers, maar er zitten mobiele telefoons in”, zo wordt een douanebeambte geciteerd in de paper. “Sommige opereren beter dan de drugsmaffia. Ze saboteren onze controles.”

De Belgische overheid was in het Chinese eWTP-systeem gestapt, een versoepelde digitale aangifte. Dat systeem zou de zaken transparanter maken, maar het was volgens Holslag ook controversieel. België is op vandaag het enige westerse land dat ermee werkt, stelt hij.

In zijn conclusie noemt Holslag de zaak relevant in een bredere Europese context. “Ze toont aan dat een gebrek aan evenwichtige doorlichting van Chinese investeerders kan leiden tot onrealistische verwachtingen en slecht beleid. (...) Projecten zoals Alibaba in Luik ondermijnen inspanningen op EU-niveau om de handel met China evenwichtiger te maken.”