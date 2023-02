“Dit moet uit ons voetbal”: politie moet tussenbeide komen nadat derby is ontspoord: scheidsrechter bespuwd en in gezicht geslagen

De wedstrijd vond zondagmiddag plaats in het Sportstadion Drie Fonteinen in Vilvoorde. — © DBG

Een derby in vierde provinciale tussen Vilvoorde City en Infinity FC.Vilvoorde B is zondagmiddag helemaal ontspoord. De scheidsrechter werd na een rode kaart bespuwd door een speler van Infinity en zou ook een slag in het gezicht hebben gekregen. De match werd stopgezet. De politie moest ter plaatse komen om de gemoederen te bedaren.

De match vond zondagmiddag plaats op Sportstadion Drie Fonteinen, met Vilvoorde City als thuisploeg.

“De eerste helft was normaal verlopen en de stand was 1-1”, vertelt voorzitter Faruk Akkus van Vilvoorde City. “Bij het begin van de tweede helft liep het evenwel mis. Een van de spelers van Infinity verloor de bal en wou zich revancheren. Daarbij wilde hij een klap uitdelen aan een van onze spelers. De scheidsrechter had dat gezien en gaf hem meteen rood. Daarop werd de speler meteen heel agressief. Hij heeft naar scheidsrechter gespuwd en zijn kaarten uit de hand getrokken.”

Politie gebeld

Het hek was van de dam en er ontstond heel wat tumult.

“De ref werd belaagd en voelde zich niet meer veilig. Hij heeft dan ook meteen de match afgefloten. Ik heb ook onmiddellijk beslist om de politie te bellen om de veiligheid van de scheidsrechter te garanderen. Hij had al een slag in het gezicht moeten incasseren, net als onze tweede keeper. De arbiter heeft zijn verslag opgemaakt en naar de Voetbalbond gestuurd. We zullen zien wat er beslist wordt.”

“We wensen hierover geen positie in te nemen”, reageert gerechtigd correspondent Mohammed Tazi namens Infinity FC.Vilvoorde wanneer we hem contacteren voor zijn versie. “We laten dit over aan de Voetbalbond.”

“Dit moet eruit”

“We veroordelen dit gedrag. Dit moet uit ons voetbal”, reageert woordvoerder Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. “Dit krijgt sowieso gevolg via ons disciplinair comité volgende week maandag. We bieden alvast gratis psychologische ondersteuning aan de ref via onze samenwerking met netwerk POBOS.”