Ex-speler Kara Mbodj traint met RSCA Futures

De Senegalese verdediger betwistte zijn laatste officiële match op 28 maart 2022 met zijn Qatarese ploeg Al-Sailiya en keerde daarna terug naar Senegal. King Kara wil nu zijn conditie opnieuw aanscherpen. De RSCA Futures hebben trouwens met David Hubert al die ene oudere speler in dienst die reglementair is toegelaten. Ze zullen de volgende weken wel op het scherp van de snee trainen, want na een 2-3-zege op Deinze plaatsten de beloften zich voor de play-offs in 1B. (jug)