Lommelaar die aanslag wilde plegen tijdens Miss België-verkiezing: “Ik ging vuilnisbakken in brand steken. In de chaos kon ik mijn plan dan verder uitwerken”

Zwaarbewapend trok Peter C. (46) uit Lommel zaterdag naar de Miss België-verkiezing in De Panne. Op het nippertje kon de politie hem onderscheppen, en zo mogelijk een aanslag verijdelen. De man is intussen aangehouden, zo bevestigt het federaal parket. Peter C. wordt verdacht van poging tot terroristische moord, en riskeert een maximumstraf van twintig jaar cel. Zijn advocaat wuift de aantijgingen weg. “Hij wou gewoon naar de missverkiezing, om de dochter van een klant aan te moedigen.”