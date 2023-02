Belgian Cheetahs Hanne Claes, Imke Vervaet en Noami Van den Broeck lopen persoonlijke records in Dortmund

Van den Broeck was de snelste. Ze won haar finale in 52.58, net voor Claes, tweede in 52.78. Vervaet werd in de andere finale derde in 53.00. Ze bezetten nu de plaatsen drie, vier en vijf op de Belgische ranking aller tijden. Camille Laus is sinds zaterdag nummer twee aller tijden met haar 52.38 van in Metz.

Geen van de Cheetahs (behalve Cynthia Bolingo dan) is snel genoeg voor het EK indoor in Istanboel, waarvoor 52.20 vereist is, maar op het BK van volgende zondag in Gent kan het misschien lukken. Ze doen ook een goede zaak als ploeg, want de kwalificatie voor de 4x400 meter gebeurt op de basis van de opgetelde individuele chrono’s.

Christian Iguacel werd in Dortmund in zijn finale tweede in 46.98. Hij heeft 46.35 nodig voor Istanboel. Maarten Heylen werd in 48.66 achtste. Jochem Vermeulen won de 1.500 meter in 3:39.17, maar voor het EK is 3:37.40 vereist. Op de 60 meter werd Rani Rosius vierde in 7.29, zes honderdsten boven haar één week oude persoonlijk record. Rosius is al geplaatst voor Istanboel. Marine Jehaes finishte als achtste in 7.52.