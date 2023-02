Pech voor Ruud Vormer en Zulte Waregem: middenvelder loopt al in openingsminuut blessure aan sleutelbeen op tegen KV Oostende

Al in de openingsminuut liep Vormer de blessure op. De voormalige kapitein van Club Brugge kwam slecht neer na een duel met KV Oostende-spits Fraser Hornby. Hij tastte naar zijn sleutelbeen en moest even naar de kant, maar probeerde toch nog verder te spelen. Na een kwartier bleek dat Vormer toch te veel last had om door te gaan. Nicolas Rommens kwam hem vervangen.

© BELGA