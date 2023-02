Joep Beving keert terug naar ccHa

Hasselt

Op 27 maart kan u in ccHa naar een exclusief concert gaan van de Nederlandse pianist Joep Beving. Tijdens Piano day(s) 2018 speelde Beving al voor een nagenoeg uitverkochte zaal in cultuurcentrum Hasselt, nu komt hij speciaal voor het festival opnieuw afgezakt. Voor het eerst sinds zijn uitverkochte concert in Bozar in april 2022, exclusief en in Belgische première met een adembenemende lichtshow.

Joep Beving startte in alle stilte met het schrijven van kleine minimale composities. Hij nam ze thuis op en zette ze op Spotify. Voor hij er erg in had, luisterden miljoenen mensen naar zijn muziek en kreeg hij laaiende reacties uit de hele wereld. De teller anno 2023: bijna 3 miljoen luisteraars per maand, en al meer dan een half miljard keer werden zijn nummers gestreamd. Alle info over tickets: www.ccha.be

cru