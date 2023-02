De topper in 2B tussen Turkse Rangers en Gruitrode leverde geen winnaar, maar wel 9.950 euro op. — © Raymond Lemmens

In 2A pakte Bolderberg een derde puntje van het seizoen en wonnen de ‘stakers’ van Herderen-Millen hun partij, in 2B leverde de topper tussen Turkse Rangers en Gruitrode geen winnaar, maar wel 9.950 euro op. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)