Drie eendagskoersen op het Iberische schiereiland hebben vier Limburgse ereplaatsen opgeleverd. Met name Jordi Meeus sprintte zich in de kijker. De Lommelaar van Bora-hansgrohe legde zowel in de Ronde van Murcia (zaterdag) als Clasica de Almeria (zondag) beslag op de derde plaats.