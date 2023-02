Belgian Cats sluiten EK-kwalificatieronde af met demonstratie tegen Noord-Macedonië

Geen problemen voor de Belgian Cats in Skopje en in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië. De Cats wonnen met afgetekende cijfers en sluiten in poule A met een knappe 5 op 6 en als groepswinnaar af. Op 8 maart is de loting en kent de ploeg van bondscoach Rachid Méziane de drie tegenstanders van de eerste ronde op het EK. Eurobasket gaat door van 15 tot 25 juni en in Slovenië (Ljublana) en Israël (Tel Aviv). Het is voor de Cats, nummer 7 van de wereld, het vierde opeenvolgende EK en met ook twee WK’s en één Olympische Spelen het zevende opeenvolgende groot toernooi.

In de aftandse SRC Kale waren toch een 600 toeschouwers afgezakt om de interland tegen België bij te wonen. Na het eerste kwart was het echter al boeken toe voor Noord-Macedonië. Julie Vanloo, die haar 150ste interland afwerkte, driepunterde snel naar een 0-10 tussenstand. Met ook Emma Meesseman, Kyara Linskens, Antonia Delaere en Hind Ben Abdelkader on fire ging het met swingend basketbal naar 0-23! De Cats sloten het eerste kwart af met een 5-28 bonus Bondscoach Rachid Méziane kon naar hartenlust roteren, bezigde zijn Next Gen Cats en halfweg trokken de Cats na 12-38 met een 18-46 bonus naar de kleedkamer. Emma Meesseman had toen al een double-double achter haar naam staan.

Ook in het derde kwart ging de demonstratie van de Belgian Cats verder en fonkelde er dan ook een 32-69 bonus op het scorebord. Serena-Lynn Geldof scoorde, Hind Ben Abdelkader met de versnelling en de Cats bleven schitteren in het slotkwart. Alle twaalf Belgian Cats kwamen in actie en scoorden. De achttienjarige Nastja Claessens lukte de century: 43-101! Heerlijk collectief succes dus in Skopje en een perfect slot van een EK-kwalificatieronde. In juni gaan deze Belgian Cats op het EK dan ook op zoek naar derde medaille (brons in 2017 en 2021) op een EK.

Noord-Macedonië-België 43-102

Kwarts: 5-28, 13-18, 14-23, 11-33

België: Ramette 5, Delaere 13, Resimont 5, Meesseman 17, Linskens 5, Claeessens 12, Ben Abdelkader 15, Geldof 6, Beckey Massey 10, Lisowa 1, Billie Massey 4, Vanloo 9