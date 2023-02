Bart Swings boekt in Polen tweede wereldbekerzege van het seizoen op massastart

In het klassement voor de wereldbeker leidt Swings nu met 367 punten. Sandrine Tas werd bij de vrouwen zevende. Marijke Groenewoud won en voert ook de rangschikking aan. Tas is negende.

Aan de zege op de massastart gingen voor Swings de vijfde plaats op de vijf kilometer en de elfde plek op de 1.500 meter vooraf. Alle schaatsers, die zijn gewend aan de snelle piste van Heerenveen, moesten wennen aan het stroeve ijs in de koude hal van Tomaszow Mazowiecki.

Het was de tweede zege van Swings op zijn specialisme dit seizoen. Tevoren had hij alleen de laatste wedstrijd in Calgary gewonnen. De voorsprong van de olympische kampioen in het klassement op Giovannini bedraagt nu twintig punten.

Mathias Vosté bleef op de 1.000 meter (B-groep) ver onder zijn niveau. Hij eindigde als 21e van 27 schaatsers in 1:12.25. De Nederlander Wesly Dijs won in 1:08.96.