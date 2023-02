Hanne Desmet sluit Wereldbeker af als derde beste shorttrackster ter wereld: “Enthousiaste Nederlanders maken het des te mooier”

Dankzij een magistraal inhaalmanoeuvre won Hanne Desmet afgelopen weekend in het hol van de oranje leeuw de 1.500 meter op de slotmanche van de Wereldbeker in Dordrecht. Met daarbovenop een vierde plek op de 1.000 meter kroonde ze zich overall tot derde beste shorttrackster ter wereld. “Daar ben ik erg trots op.”

“Ze is ook een beetje van ons: dames en heren, mag ik een groot applaus voor Hanne Desmet.” De speaker van de schaatshal van Dordrecht, het shorttrack-walhalla van Nederland, gebruikte zondag bij zijn aankondiging een leep trucje dat doorgaans enkel door chauvinistische Vlaamse sportanalisten wordt gehanteerd wanneer ze pakweg Mathieu van der Poel of Max Verstappen als halve Belg willen inlijven. Het zegt iets over de status die Hanne Desmet ondertussen bij onze noorderburen heeft bereikt. Zaterdag stond het volgelopen stadion ook bewonderend recht op de banken toen onze 26-jarige landgenote de 1.500 meter op haar naam schreef. Een open doekje in het hol van de oranje leeuw. Nota bene nadat ze net de ijsvloer had aangeveegd met thuisfavoriete Suzanne Schulting, de beste shorttrackster ter wereld. De manier waarop Desmet die 1.500 meter naar haar hand had gezet was ongezien. Op onnavolgbare wijze wurmde ze zich in de laatste bocht binnendoor langs drie tegenstandsters. “Ik denk niet dat iemand dit ooit eerder deed”, vertelde Desmet met een grote smile. “Ik voelde dat ik enorm veel snelheid had en dacht: ik ga gewoon helemaal naar voor. Ik heb achteraf enorm veel positieve reacties gekregen. Dat het Nederlandse publiek zo enthousiast was, maakt het des te mooier.”

Iets minder enthousiast was Europees kampioene Suzanne Schulting, tot zaterdag ongeslagen op de 1.500 meter dit seizoen. “Ik heb verloren en dat accepteer ik, maar het zou heel gek zijn als ik blij zou zijn met zilver”, reageerde de Nederlandse, die behalve een concurrente ook een goeie vriendin en trainingspartner is van Hanne Desmet. “Tja, Suzanne verliest niet graag. Het maakt voor haar niet uit van wie ze verliest. Ze wil altijd en overal winnen”, kaderde de Mechelse.

© International Skating Union via

Desmet slaagde er zondag niet in om haar kunststukje over te doen op de 1.000 meter. Op de afstand waarop ze olympisch brons en recent een Europese titel behaalde, finishte ze in Dordrecht als vierde. “Ik liet me vastzetten achter de Poolse Stormowska. Op de 1.500 meter heb ik energie en tijd om nog eens aan te zetten, maar op de 1.000 meter is elk foutje fataal.”

In de eindstand van de Wereldbeker, de verzameling van de belangrijkste wedstrijden, eindigt ze als tweede op de 1.500 meter en als derde op de 1.000 meter. Dat brengt haar overall op de derde plaats in de eindrangschikking, achter de Canadese Sarault en de ongenaakbare winnares Schulting. Het levert onze landgenote 8.400 euro aan prijzengeld op.

“Derde beste shorttrackster ter wereld, het is wel iets, hé”, beseft Desmet. “Ik ben er erg trots op. Val ik vorige week niet in Dresden, was ik eindwinnares geweest op de 1.500 meter. Dat is jammer. Sinds de start van het seizoen heb ik wel het gevoel dat ik bij de beste racers ter wereld behoor.” Dat moet de Belgische medaillehoop over exact een maand ook bewijzen op het WK in het Zuid-Koreaanse Seoul. “Ik heb veel vertrouwen, maar voel door de resultaten de druk toenemen. Elke keer ik geen medaille pak, is het eigenlijk al slecht. Dat hoort erbij zeker?”

Desmet kan in Seoul ook scoren met de Belgische gemengde aflossingsploeg. Die verknoeide het in Dordrecht, maar trekt naar het WK als derde op de wereldranglijst. “Terwijl we niet eens aan alle wedstrijden hebben deelgenomen. Indrukwekkend, toch? We hebben alle goeie landen geklopt. Iedereen heeft schrik van mijn broer Stijn als finisher.”

Stijn Desmet is een van de snelste shorttrackers in het circuit, maar stelde met twee gemiste finales teleur in Dordrecht. “Het was een tegenvallend weekend, te wijten aan vermoeidheid en kleine blessures. Op het WK wil ik bewijzen dat ik even goed ben dan de allerbesten en dat ik net zoals Hanne ook medailles kan pakken.”