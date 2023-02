Turkse Rangers schenkt 9.950 euro aan slachtoffers aardbeving: “Met krop in keel gevoetbald”

In een aangename topper zorgden Turkse Rangers (2B) en Gruitrode voor een billijke puntendeling: 1-1. Minstens even belangrijk was de 9.550 euro opbrengst van de solidariteitsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. “Door al dat leed voetballen wij nog met een krop in de keel”, verwoordde speler-trainer Mustafa Yildiz mooi het gevoel bij deze Turkse gemeenschap.