Tesla versnelt vanzelf om zware crash met achterligger te vermijden 

Op videobeelden die onlangs zijn vrijgegeven, is te zien hoe een Tesla in de Amerikaanse staat Phoenix een zwaar ongeval heeft kunnen vermijden. De ingebouwde camera’s van de elektrische wagen legden vast hoe de Tesla vanzelf versnelt op het moment dat een achterligger aan hoge snelheid komt aangereden. Daarna is te zien hoe de bewuste achterligger op een paal naast de weg inrijdt. De witte wagen wordt daarbij in de lucht geslingerd en de brokstukken vliegen in het rond. De bestuurder van de Tesla getuigde dat hij de bestuurder van de gecrashte wagen via het zonnedak kon bevrijden.