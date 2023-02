Snelle Italiaan Matteo Moschetti houdt jonge Belgen Jordi Meeus en Arnaud De Lie van winst in Clasica de Almeria

Sander De Pestel tekende samen met Luis Angel Maté en Eugenio Sánchez voor de vlucht van de dag. Het peloton gunde hen maximaal 6:30, maar de controle verloren ze nooit. Er stonden veel sprinters aan de start en dus werden de drie vluchters vogels voor de kat. Nadat ze al vroeg in de finale werden opgeraapt, probeerden enkele ploegen, waaronder een erg gretig INEOS Grenadiers, het peloton op waaiers te trekken. Dat lukte, onder meer Alexander Kristoff verzeilde met zijn nieuwe team UNO-X in een tweede groep. Na enkele kilometers keerden ze wel terug, waarna de rust op zo’n 16 kilometer van de finish terugkeerde en de focus werd verlegd naar de sprintvoorbereiding.

In die sprint was het chaos troef. Lotto Dstny was aanvankelijk goed georganiseerd, maar Arnaud De Lie verloor op het einde zijn treintje en ploegmaat Florian Vermeersch belandde plots in de buurt van Kristoff en de andere sprinters. De Lie zette nog aan op linkerkant, maar kwam te laat om Moschetti te remonteren, mede ook na een zwieper van een andere sprinter waardoor hij even uit koers raakte. Ook Jordi Meeus ging de Lie nog voor.

De zege voor Moschetti dus, de eerste voor zijn nieuwe team, dat dit jaar uit de startblokken schoot. Op de erelijst volgt hij de Noor Alexander Kristoff op.

Belgen kunnen leven met ereplaatsen

Twee koersen, twee podiumplaatsen voor Jordi Meeus in Spanje. Na zijn derde stek van zaterdag in de Ronde van Murcia, werd het zondag een tweede plek in Almeria. “Ik voelde de koers van zaterdag nog in de benen”, vertelde de Limburger.

Meeus kon wel leven met die tweede plek. “Het was een super hectische finale met die vele ronde punten”, deed hij in het flashinterview uit de doeken. “Het was echt volop koers en mijn ploegmaten leverden schitterend werk en wisten me in positie te brengen voor de sprint. Ik zat goed, maar op het moment dat ik moest sprinten, had ik niet meer die ‘kick’ in de benen. Heel jammer, vooral voor mijn ploegmaten, maar helaas ik voelde de koers van zaterdag in de benen.”

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) heeft dit seizoen al drie zeges op zak en kwam dicht bij een vierde overwinning in Almeria, maar het werd een derde plaats. “Het liep fout in de finale”, gaf hij toe in het flashinterview. “De ploeg deed fantastisch werk, maar toen we op het einde naar rechts moesten aan een rotonde, deden we dat niet en raakten we elkaar kwijt. We vonden elkaar nog wel terug, maar ik moest van ver komen in de sprint. Tja, dat kan gebeuren. In de sprint komt het aan op details en als je een foutje maakt, dan win je niet. Jammer, anders win ik hier wellicht wel.”