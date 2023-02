Jonas (24), de vriend van de nieuwe Miss België Emilie: “Ze verdient de wereld”

Oertrots en ook emotioneel. Zo voelde Jonas Lauwereys (24) zich zaterdagavond in het Proximus Theater van Plopsaland De Panne. Hij zat de hele avond in het publiek te stressen, en zag uiteindelijk zijn vriendin Emilie Miss België worden.

“Ze heeft zo haar best gedaan, ze verdient de wereld”, zegt de arts die zich momenteel nog verder specialiseert. In de toekomst zou hij graag hart- of maag-darmspecialist worden. “De laatste jaren heeft ze zo veel meegemaakt. Ook financieel stond ze er alleen voor, wat niet altijd makkelijk was. Maar ze blijft ervoor gaan. Wij hebben elkaar 2,5 jaar geleden leren kennen op de dansschool, waar ze mijn danspartner is. Het klikte meteen, en het vonkje sloeg over. Intussen wonen we samen, met ons hondje.” Ze delen ook de liefde voor Tiktok, waar ze al meer dan 550.000 volgers hebben. Daar delen ze grappige en schattige filmpjes rond hun liefde.

“We zochten iets om ons in uit te leven toen corona losbrak en haar mama ziek werd. Zo is dat organisch gegroeid. We zijn er wel van geschrokken dat het zo ontploft is.” Hun meest bekeken filmpje telt maar liefst 26 miljoen views.

