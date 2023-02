Bernd Hollerbach: “Keuze voor Hara in plaats van Bruno was puur tactisch”

Bernd Hollerbach wond er geen doekjes om. De zege van Anderlecht was oververdiend. “We verdedigden lange tijd heel goed. Anderlecht vond moeilijk openingen. Dat was ook het opzet. Maar in de omschakeling waren we zeer pover in vergelijking met voorgaande weken”, zo sprak de STVV-coach op de persconferentie na afloop.

“Na de rust leek het iets beter te worden, maar al bij al toonden we bij momenten te veel respect en verdiende Anderlecht de winst helemaal, geen discussie”, aldus nog Hollerbach, die vooraf verraste door Taichi Hara aan de aftrap te brengen. Topschutter Gianni Bruno begon zowaar op de bank. Een gevolg na het akkefietje op het einde van STVV-Kortrijk? “Een puur tactische keuze”, legde Hollerbach uit. “Hayashi, Bruno en Kaya zijn een beetje dezelfde types, dus wilde ik er iemand bij die vooraan de bal kon bijhouden. Toeval of niet, Hara was één minuut van het veld toen we de 1-0 slikten. We verdedigden trouwens heel zwak in die fase. Een ‘cheap’ goal.”

STVV-Westerlo van volgend weekend wordt nu uiterst interessant voor een stek in de top acht. “Of dit resultaat iets verandert aan de volgende match tegen Westerlo? Bijlange niet. Wij zijn vooral blij met onze 35 punten en blijven realistisch. STVV moet bovenal content zijn als eerstdaags het behoud verzekerd is.”