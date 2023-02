Union-middenvelder Lazare Amani slachtoffer van racisme na topper tegen Club Brugge, ook familie beledigd: “Dit gaat erover”

Lazare Amani en zijn familie hebben dit weekend racistische en haatdragende berichten gekregen. De middenvelder van Union kwam in een storm terecht nadat hij tijdens de topper van vrijdagavond tegen Club Brugge geen rood kreeg voor een trap op Club-middenvelder Onyedika.

Lazare liet zich gelden vrijdagavond. Eerst op het veld met een sterke prestatie, maar ook een trap op Onyedika toen die op de bal lag.

De Ivoriaan werd er niet voor bestraft en toch klaagde hij na de wedstrijd via sociale media over de scheidsrechter.

Dat bericht is niet goed gevallen bij de fans van Club Brugge. “Sorry als mijn bericht gechoqueerd heeft, maar het aantal offensieve berichten dat ik nadien gekregen heb… En zelfs emoji’s van apen. Oké, dat is het spel en dat is de maatschappij”, schreef Lazare zondag op Instagram.

Het ging nog verder: niet alleen Lazare zelf, ook zijn familie werd bestookt met haatdragende berichten. “Mijn familie aanvallen, dat is over de schreef, vandaar mijn reactie. Misschien had ik mijn account op privé moeten zetten”, sluit hij af.