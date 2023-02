Magnette dient klacht in bij Raad voor de Journalistiek na artikel over Vlamingen en Walen

PS-voorzitter Paul Magnette heeft klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek naar aanleiding van zijn interview met het weekblad Dag Allemaal. Magnette kreeg vanuit de politiek forse kritiek over zich heen omwille van uitspraken over Vlamingen en Walen in datzelfde interview. Maar volgens de PS-voorzitter werden zijn woorden daarin verkeerd weergegeven.

Magnette had in het interview een mopje verteld dat inspeelde op de clichés over de verschillen tussen Vlamingen en Walen. “Ik probeer conflicten met humor te ontmijnen, maar ik moet vaststellen dat dit steeds minder werkt”, verklaarde de Franstalige socialist zondag op RTL-TVi.

Hij had het mopje in Dag Allemaal afgesloten met de vaststelling dat Walen graag van het leven genieten. In zijn antwoord op een eerdere vraag had Magnette eraan herinnerd dat er in Vlaanderen eeuwenlang armoede was, “en het zit blijkbaar in de genen om zo hard mogelijk te werken.”

De combinatie van beide uitspraken aan elkaar gekleefd, weekte behoorlijk wat kritiek los bij andere politici op twitter. “Ik heb klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek omdat mijn woorden duidelijk uit hun context zijn gerukt. Het enige wat ik probeer te doen, is net duidelijk maken dat systematisch Vlamingen en Walen tegen elkaar af schilderen hét vergif is in dit land, en dat we in de plaats daarvan moeten proberen te begrijpen dat we veel meer gemeen hebben”, aldus Magnette.