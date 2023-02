Heynen Rode Duivel? “Nieuwe coach, nieuwe kansen”

De hoop om toch nog geselecteerd te worden voor de Rode Duivels, nu Domenico Tedesco bondscoach is geworden, leeft op. “Ik ken de nieuwe bondscoach eerlijk gezegd niet”, aldus Heynen. “Maar een nieuwe trainer, nieuwe kansen. Dus leef ik inderdaad wel met een ander gevoel naar de volgende bekendmaking van de selectie toe.”

De Rode Duivels spelen op 24 maart in Zweden (EK-kwalificatie) en op 28 maart vriendschappelijk in Duitsland (Keulen). “Natuurlijk heb je altijd hoop om erbij te zijn, maar ik moet toch gewoon met de voeten blijven spreken en me op Genk focussen. De rest zien we dan wel.”(krli)